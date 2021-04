Allegri Juve, dal campo al calciomercato | Come cambierebbero le gerarchie in rosa

Allegri Juve: da Danilo e Bentancur a Dybala e Cristiano Ronaldo, ecco come cambierebbero gerarchie e futuro dei bianconeri attualmente in rosa

Continuano a rincorrersi rumors e indiscrezioni di calciomercato sul possibile ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Arrivano infatti conferme sul tecnico toscano, con il futuro di Pirlo che sembra ormai segnato, a prescindere dalla qualificazione o meno alla prossima Champions League. Da Danilo e Bentancur a Dybala e Cristiano Ronaldo: ecco come cambierebbero le gerarchie e il futuro dei bianconeri attualmente in rosa con l’eventuale arrivo di Allegri. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Juventus, da Danilo e Bentancur a Dybala | Le nuove gerarchie con l’eventuale arrivo di Allegri

Gli intoccabili in rosa diventerebbero Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Chiesa, Dybala (con annesso rinnovo di contratto) e Morata, alcuni già punti fermi anche della Juve di Pirlo. L’eventuale arrivo di Allegri potrebbe inoltre prolungare l’avventura del capitano Giorgio Chiellini e di Buffon, entrambi in scadenza di contratto a giugno. Con il ritorno del tecnico toscano sarebbe inoltre “riabilitato” Federico Bernardeschi, che proprio con Allegri in panchina ha reso al meglio nei suoi primi anni in bianconero. La centralità di Bentancur potrebbe invece dipendere dal modulo che adotterà l’allenatore: recentemente, infatti, l’ex Milan ha rivelato di non vedere l’uruguaiano davanti alla difesa. In caso di centrocampo a due, l’ex Boca potrebbe dunque rappresentare un’alternativa ad Arthur e McKennie o Rabiot. Chi potrebbe essere maggiormente ridimensionato con il ritorno di Allegri è invece Danilo. Il difensore brasiliano è diventato un vero e proprio jolly con Pirlo in panchina e sta vivendo un’ottima stagione dopo il difficile impatto del primo anno. L’ex Real Madrid e Manchester diventerebbe con ogni probabilità la riserva di Cuadrado o Alex Sandro sulle fasce.

Kulusevski potrebbe invece diventare la prima valida alternativa a Federico Chiesa, mentre nella Juve 2.0 di Allegri non ci sarebbe sicuramente spazio per Ramsey. Infine, cambierebbe con ogni probabilità anche il futuro di Cristiano Ronaldo, che con l’eventuale arrivo dell’allenatore livornese potrebbe decidere di dare l’ultimo assalto alla Champions League con la squadra bianconera. In ogni caso, la situazione è tutta in divenire: si profilano settimane decisive per la Juve del futuro.