Entro la fine di giugno l’Inter potrebbe davvero sacrificare un titolarissimo della squadra allenata da Conte a un passo dalla conquista dello scudetto. Occhio a Raiola

Steven Zhang non fa miracoli, un miracolo è forse il suo ritorno Milano, per questo non ci sentiamo di escludere (a differenza dei giornali amici) almeno una cessione importante dell’Inter entro giugno per provare a mettere un po’ in ordine i conti. Certo dipenderà dal tipo di offerte e per chi nel caso verranno fatte. Non crediamo alla vendita di un Lukaku, a meno di un addio di Conte, ma di un Brozovic (sempre in scadenza nel 2022) per esempio sì. Oppure di un de Vrij, preso a costo zero tre anni or sono e dunque plusvalenzabile al massimo. L’agente è Mino Raiola, uno capace di trovare acquirenti anche per mezze pippe, figurarsi per quello che ad oggi è uno dei tre se non due (il connazionale de Ligt, anche lui di Raiola, è l’altro) difensori migliori della Serie A e tra i più forti d’Europa.

Calciomercato Inter, Barcellona su de Vrij: offerta e richiesta

De Vrij ha da tempo un accordo di massima per il rinnovo di contratto fino a giugno 2024 con annesso aumento di stipendio fino a circa 4,5 milioni di euro, insomma ad altezza Lautaro. Accordo che però non soddisferebbe del tutto il sopracitato Raiola, ecco perché non mancano indiscrezioni su sue chiacchierate più o meno concrete con i dirigenti/presidenti di alcuni top club europei per parlare proprio dell’ex Lazio. Su tutti con Laporta, da poco rieletto numero uno del Barcellona. Proprio i blaugrana sembrano essere i più interessati al classe ’92, pilastro della squadra di Conte a un passo davvero dalla vittoria dello scudetto. Secondo rumors di calciomercato il club blaugrana, che dal punto di vista economico vive un momento ben peggiore di quello dell’Inter e probabilmente di tutte le altre società calcistiche del mondo, potrebbe però non andare oltre una proposta cash da 30 milioni di euro, a cui magari aggiungerebbe il cartellino di Junior Firpo dato che i nerazzurri sono ancora alla ricerca di un laterale mancino.

Ai margini della formazione di Koeman, il 24enne dominicano guadagna circa 1 milione di euro e ha una valutazione di circa 23 milioni. Tale proposta, se confermata, verrebbe però quasi sicuramente respinta. L’Inter potrebbe sì ‘sacrificare’ de Vrij sull’altare della speding review, ma solo di fronte a una offerta cash da almeno 50-55 milioni di euro.

