Calciomercato Juventus, Ronaldo torna in Inghilterra | La condizione

La Juventus potrebbe dire addio a Cristiano Ronaldo, ma c’è una condizione da rispettare per il suo ritorno a Manchester

La posizione di Cristiano Ronaldo all’interno della Juventus è sempre più in bilico. Il portoghese è in scadenza di contratto l’anno prossimo e i suoi 31 milioni di euro di ingaggio influiscono molto sul bilancio del club bianconero, ora in netta difficoltà. L’acquisto di Ronaldo si è rivelato sbagliato, perché non ha portato i successi sperati e Andrea Agnelli ora si ritrova una bella gatta da pelare, cercando in tutti i modi di sbolognare il giocatore. Per lui potrebbe profilarsi il ritorno al Manchester United.

Juventus, il ritorno a Manchester di Ronaldo

Secondo quanto riferito dal ‘Daily Express‘, la posizione del Manchester United sull’affare Ronaldo è molto chiara. I Red Devils vorrebbero riaccogliere il campione portoghese, ma a una condizione. CR7 deve ridursi l’attuale ingaggio da 31 milioni di euro a stagione, circa 27 milioni di sterline l’anno. Una scelta che aiuterebbe il club inglese a mandare in porto l’affare, con buona pace della Juventus. Ci sarebbero anche stati dei colloqui con Cristiano Ronaldo per valutare il suo ritorno. La pandemia ha giocato comunque un ruolo importante che condizionerà indubbiamente il prossimo mercato.