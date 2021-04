Calciomercato Milan, Aurier in uscita dal Tottenham | La situazione

Il Milan potrebbe mettere le mani su Serge Aurier, seguito anche da un altro club di Serie A: la situazione

Il prossimo sarà un mercato in cui si dovranno sfruttare le occasioni, visti i pochi soldi che gireranno causa pandemia e partite a porte chiuse ormai da un anno e mezzo. E uno di quelli che potrebbe accendere il mercato è Serge Aurier. Il terzino destro attualmente al Tottenham è in scadenza di contratto nel 2022 e molto probabilmente lascerà gli Spurs. E diventa automaticamente un giocatore appetibile per le squadre che cercano rinforzi in difesa, anche in Serie A.

Milan, il futuro di Aurier

Stando a quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di CalciomercatoNews.com, Aurier è in uscita dal Tottenham e il suo entourage lo sta offrendo in Serie A. La squadra più interessata, almeno per il momento, è il Cagliari. L’affare è complicato visto l’ingaggio da circa 4 milioni di euro a stagione e il fatto che l’ivoriano voglia un club più blasonato. Chiaramente, per i sardi dipenderà molto dal raggiungimento della salvezza. Aurier è stato anche offerto al Milan, che già ci aveva pensato l’estate scorsa. Potrebbe essere il sostituto di Diogo Dalot, che ritornerà al Manchester United. Non si esclude un ritorno in Francia, in una tra Marsiglia, Lione e Lille. La richiesta del Tottenham è di circa 10-12 milioni di euro.

