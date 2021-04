Alla vigilia della sfida di San Siro contro il Benevento, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa. Diversi i temi trattati dopo il clamoroso ko contro la Lazio: da Ibrahimovic a Maldini passando per il suo futuro in quel di Milanello, ecco le parole dell’allenatore emiliano

Il Milan riparte da San Siro, per la sfida contro il Benevento. Due batoste consecutive contro Sassuolo prima e Lazio poi che stanno compromettendo quanto di buono costruito dai rossoneri in una straordinaria prima parte di stagione. La qualificazione alla prossima Champions League resta in bilico: di questo ed altri temi ha parlato nella consueta conferenza stampa della vigilia l’allenatore del ‘Diavolo’ Stefano Pioli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, idea scambio con il Barcellona | Inter e Milan al palo

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, clamoroso | Scambio con l’Inter

Milan-Benevento, Pioli: “Champions, dobbiamo crederci. Sul mio futuro…”

Si comincia dal momento vissuto dal gruppo rossonero: “Veniamo da un grande girone d’andata, adesso stiamo facendo meno bene. Dobbiamo essere determinati, più compatti. Puntiamo a concretizzare di più e a subire meno”. L’allenatore romagnolo ha poi detto la sua sul ritorno di Zlatan Ibrahimovic: “Sappiamo tutti quanto sia importante per noi, sia dal punto di vista tecnico che della personalità. Felici di riaverlo a disposizione“.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Pioli, poi, non si nasconde e parla del suo futuro alla guida della squadra rossonera: “Ho sempre avuto il sostegno di club e proprietà, vado avanti per la mia strada. Ora pensiamo alle ultime partite, le aspettative in una grande squadra come il Milan sono alte, è chiaro. Sono convinto del mio lavoro”.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, colpo a centrocampo | Idea dal PSG!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, affare più lontano | Aumenta la concorrenza

Questione rinnovi, Pioli è sicuro: “Le voci che circolano fuori non sono arrivate qui, non pensiamo al futuro ma solo al campo. Il nostro futuro è domani, non più avanti“. Un parere, per chiudere, sulla crescita del gruppo: “Dobbiamo essere convinti di ciò che stiamo facendo, è un momento importante per la nostra crescita. Pensiamo solo a vincere con il Benevento, non alla classifica”.