Il Milan di Stefano Pioli, nella prossima finestra estiva di calciomercato, potrebbe perdere Davide Calabria, terzino destro, nel mirino della Juventus di Fabio Paratici. Al suo posto, i rossoneri potrebbero puntare forte sul cartellino di Zeki Celik, laterale difensivo destro del Lille di Galtier: le ultime di calciomercato del campionato italiano di Serie A



Il Milan di Stefano Pioli si sta lottando l’accesso nella fase a gironi di Champions League contro il Napoli di Gennaro Gattuso, la Juventus di Andrea Pirlo e la Lazio di Simone Inzaghi. I rossoneri, che domani sera sfidano il Benevento del grande ex Filippo Inzaghi, cercano di tornare nelle prime quattro posizioni anche per programmare la prossima finestra estiva di calciomercato.

Fra i protagonisti di questa stagione del Milan c’è senza dubbio Davide Calabria, terzino destro rossonero che, fra la scorsa annata e questa, si è guadagnato la maglia della Nazionale italiana e la titolarità nel club rossonero. Il classe 1996 è però in scadenza di contratto nel 2022 e sulle sue tracce c’è sempre la Juventus di Fabio Paratici, a caccia di rinforzi nel reparto difensivo in vista della rivoluzione della prossima stagione.

Calciomercato Milan, addio Calabria | Il sostituto arriva dalla Francia

In caso di accelerata della Juventus per Davide Calabria, che in questa stagione ha collezionato 27 presenze nel campionato italiano di Serie A mettendo a segno due gol e fornendo due assist, il Milan potrebbe tutelarsi tuffandosi di nuovo sulla miniera d’oro della Ligue 1. Il campionato francese è infatti ricco di talenti ed attenzione a quello di Zeki Celik, terzino destro del Lille di Galtier, squadra che ha battuto a San Siro il Milan per 0-3 nel girone di Europa League.

Celik ha un contratto in scadenza nel 2023 con il Lille ed una valutazione in sede di mercato che si aggira attorno ai 20 milioni di euro. In questa stagione il turco ha collezionato 25 presenze realizzando due reti e regalando tre assist ai suoi compagni di squadra.