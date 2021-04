Il Milan è sempre a caccia del vice Ibrahimovic e potrebbe aprirsi una pista in Premier League

Il Milan è a caccia di un vice Ibrahimovic per la prossima stagione. Lo svedese ha saltato tante partite quest’anno a causa di vari infortuni e del Covid e Rafael Leao e Ante Rebic non sono riusciti a sostituirli nella maniera giusta, soprattutto a livello realizzativi: solo 6 gol il portoghese e 7 il croato. Anche l’acquisto di Mario Mandzukic non si è rivelato azzeccato come ci si aspettava a gennaio e adesso il Milan sta soffrendo la mancanza di gol.

Calciomercato Milan, il Chelsea sacrifica Abraham

La società rossonera è a caccia di un attaccante, possibilmente giovane, che possa prendere le redini dell’attacco. In cima alla lista c’è sempre Dusan Vlahovic ma potrebbe aprirsi uno spiraglio per un centravanti della Premier League. Tammy Abraham, infatti, ha perso la titolarità da quando è arrivato Tuchel sulla panchina del Chelsea. Il club londinese lo considera sacrificabile, come riportato da ‘todofichajes.com’, e tante squadre inglesi come Leicester e West Ham lo stanno monitorando.

Abraham è esploso sotto l’ala di Frank Lampard la scorsa stagione ma adesso sta trovando poco spazio e sembra destinato a lasciare Londra. Il prezzo fissato dal Chelsea per il classe ’97 è di 45 milioni di euro, una cifra che attualmente non permette al Milan di addentrarsi nella trattativa. Il giocatore potrebbe essere, però, il profilo adatto per i rossoneri vista l’età e le sue caratteristiche da prima punta.