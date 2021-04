A cinque giornate dalla fine, ildi Pioli lotta per strappare un pass per la prossima Champions, mentre intanto si scaglia già sul mercato in vista della stagione 2021-22: secondo quanto rivelato da ‘Calciomercato.it’ , la dirigenza rossonera è tornata in pressing su, dopo l’interessamento dello scorso settembre. Il calciatore argentino è in uscita dalla(ha un contratto in scadenza nel 2022) ed è alla ricerca di una piazza dove potersi misurare su palcoscenici europei. Un desiderio che il Milan potrebbe soddisfare, anche se c’è da badare alla concorrenza della: i giallorossi seguono con grande interesse il futuro del capitano viola, anche se l’eventuale esclusione dalle prossime coppe continentali potrebbe rallentare la corsa dei capitolini all’argentino.