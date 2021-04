Il Milan programma la prossima campagna acquisti, con un nome su tutti per rinforzare la difesa di Pioli. Colpo low cost nel calciomercato estivo direttamente dalla Spagna: beffa in arrivo per Napoli e Roma

In attesa di scendere in campo domani sera a ‘San Siro’ per il match di campionato contro il Benevento, le attenzioni del Milan sono già rivolte al prossimo anno. In particolar modo, a tenere banco in casa rossonera, è il calciomercato estivo che può arricchire la rosa allenata da Stefano Pioli. In tal senso, occhi in casa Real Madrid con uno dei difensori più utilizzati da Zinedine Zidane che non rinnoverà con le ‘Merengues’: Maldini è in pole position.

Calciomercato, niente rinnovo con il Real: c’è il Milan

Secondo quanto riportato da ‘Don Diario’, prosegue in casa Real Madrid il piano per rinnovare, in vista della prossima stagione, la rosa di Zinedine Zidane. Oltre al rinnovo, difficile, di Sergio Ramos, a tenere banco in casa dei ‘Blancos’ è il futuro di Nacho Fernandez. Il 31enne centrale è in scadenza il 30 giugno 2022 e la proposta di rinnovo annuale non dovrebbe essere accettata dal prodotto della cantera madridista. Ecco quindi che su Nacho può tornare con forza il Milan, già vicino al difensore nella scorsa estate e i cui contatti con la dirigenza del Real sono eccellenti, dopo le operazioni che hanno portato Theo Hernandez e Brahim Diaz a Milanello.

I rossoneri sarebbero dunque in netto vantaggio su Roma e Napoli che pure avevano pensato, nei mesi scorsi, a Nacho. Il difensore guadagna a Madrid circa 4,1 milioni di euro netti a stagione e la società di via Aldo Rossi vorrebbe offrire per il cartellino una cifra vicina ai 4-5 milioni di euro.

Uno scenario che vede quindi il club di Elliott decisamente favorito nella corsa al nativo di Madrid che in questa stagione agli ordini di Zidane ha collezionato 27 presenze, con un assist in 2337′ in campo.