Avanza un nuovo ipotetico scenario per l’addio di un bomber della Serie A in sede di calciomercato: duello tra Inter e Juventus

Continua il momento negativo della Roma. I giallorossi avevano nei fatti messo in secondo piano l’impegno Serie A per concentrare quasi totalmente le proprie forze sull’obiettivo Europa League. Fonseca non si è nascosto, ammettendo l’intenzione di portare a casa il trofeo della competizione europea. I capitolini hanno raggiunto la semifinale – anche con un po’ di fortuna – superando l’ostacolo Ajax ai quarti. Ieri, però, la ‘Lupa’ si è resa protagonista di un clamoroso tonfo contro il Manchester United. L’andata si è chiusa addirittura sul punteggio di 6-2 per gli inglesi e ora la finale sarà quasi impossibile da raggiungere. Il clima nell’ambiente è assai teso e la società riflette seriamente sul futuro. Potrebbero esserci diversi addii in estate, a cominciare dall’allenatore. Arrivano, intanto, novità anche riguardo al futuro di Dzeko.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, addio Ronaldo a una condizione

Calciomercato Roma, Dzeko rescinde il contratto: sfida tra Juventus e Inter

Dzeko ha vissuto una stagione alquanto problematica. Si è dovuto fermare in più di un’occasione per via del Covid-19 e degli infortuni. Ha avuto anche un litigio abbastanza pesante con il tecnico Fonseca a metà stagione. Le parti in causa hanno trovato il modo di riconciliarsi momentaneamente, almeno fino al termine dell’annata. Ma l’animo del centravanti bosniaco non è dei migliori e pare non trovarsi più a suo agio nella capitale.

Il classe ’86, inoltre, è stato diverse volte vicino all’addio, ma le trattative non si sono mai concretizzate. Bisogna fare i conti, a questo punto, anche con il peso economico dell’attaccante. Guadagna 7,5 milioni di euro netti a stagione: una cifra che – considerando anche l’età – sta diventando sempre più pesante. I Friedkin dovranno, presumibilmente, ricostruire dopo l’ennesima annata negativa e il saluto si concretizzerà la prossima estate molto probabilmente.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, via un big per il bilancio | C’è già l’offerta

La dirigenza, dal canto suo, pare stiano valutando l’ipotesi rescissione del contratto (in scadenza a giugno 2022) per la punta 35enne. Occhio, poi, sempre a Juventus e Inter per Dzeko. I bianconeri, specie se dovesse tornare Allegri, potrebbero seriamente pensare all’ex City per il proprio reparto offensivo. I nerazzurri, invece, proseguono la ricerca del vice Lukaku e piace sempre il profilo del bosniaco al pari di Giroud. Situazione in divenire, con un nuovo scenario riguardante l’addio di Dzeko alla Roma. Juventus e Inter rimangono alla finestra per sfruttare eventualmente l’opportunità a zero.