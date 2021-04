In attesa di scontrarsi in campo settimana prossima per una sfida decisiva nella corsa ad un posto Champions, Juventus e Milan stanno per registrare un’amara svolta per uno dei nomi maggiormente accostati alle rose di Pirlo e Pioli: il big è pronto a rinnovare

Mancano ancora cinque giornate al termine della Serie A e la corsa ad un posto utile per qualificarsi alla prossima Champions League è l’obiettivo da centrare per Juventus e Milan. Bianconeri e rossoneri che il prossimo 9 maggio all’Allianz Stadium, si affronteranno in un big match cruciale per entrambe. Dal campo al calciomercato, le due big italiane sono più vicine ad incassare un inatteso ko: il big, da tempo sul taccuino di Paratici e Maldini, rinnoverà con il top club inglese.

Calciomercato Juventus e Milan, niente ritorno: il big rinnova

Un duro colpo per Juventus e Milan che, in ottica mercato estivo, dovranno guardare altrove per rinforzare la difesa. Secondo quanto riportato in esclusiva da ’90min.com’, il Chelsea starebbe concretamente pensando di rinnovare il contratto di Antonio Rudiger. Il centrale ex Roma, dato per partente prima dell’approdo di Tuchel a Londra, è ormai uno dei cardini nell’undici del tecnico tedesco. Ecco perchè il polivalente difensore, accostato a Juventus e Milan negli ultimi mesi, è probabile che resti a Londra.

Attualmente Rudiger ha uno stipendio da oltre 3 milioni di euro a stagione fino al 30 giugno 2022. La volontà del club di Abramovich sarebbe dunque quella di continuare a puntare sul tedesco anche per le prossime stagioni, vista anche la ancora giovane età (l’ex romanista ha da poco compiuto 28 anni).

Situazione quindi in divenire, con Juventus e Milan ad un passo dalla beffa nella corsa al classe 1993: in questa stagione, il centrale ha collezionato 28 presenze complessive, con un assist vincente all’attivo.