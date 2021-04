Champions League, pessime notizie per Mauricio Pochettino: il suo Paris Saint-Germain dovrà fare a meno di Kylian Mbappe in vista del ritorno con il Manchester City

Brutte notizie per il Paris Saint-Germain, in vista del ritorno di semifinale di Champions League, contro il Manchester City: il tecnico dei parigini, Mauricio Pochettino, dovrà fare quasi certamente a meno di Kylian Mbappe. Come riportato oggi dal report ufficiale del club francese, il numero sette del PSG soffre di una contrattura al polpaccio destro, risultando a serio rischio per la gara di ritorno contro il City di Guardiola. Una gara che Pochettino è chiamato a rimontare, tra mille difficoltà e l’assenza già certa di Idrissa Gueye (espulso nel corso dell’andata). Nei prossimi giorni, comunque, Mbappe verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti e le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno: ad oggi, però, tra le fila del PSG, l’ottimismo per la presenza dell’ex Monaco all’Ethiad Stadium resta poco.