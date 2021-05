Calciomercato Inter, Conte vuole il suo pupillo | Eriksen sacrificato

L’Inter potrebbe rimettere in discussione il futuro di Christian Eriksen in vista della prossima estate. Occhio alla pista scambio per il pupillo di Antonio Conte

Il futuro di Christian Eriksen è stato a lungo in discussione negli scorsi mesi. Dopo una prima parte di stagione da vero e proprio panchinaro, sulla scia di quella precedente, il danese è riuscito finalmente a esaltarsi dopo gennaio nello scacchiere di Antonio Conte. Il centrocampista ex Tottenham è riuscito, infatti, a mettersi in grande evidenza con la sua estrema qualità nel ruolo di interno di centrocampo, diventando uno dei titolari assoluti per i nerazzurri. Eppure, a fine stagione, il suo futuro potrebbe essere nuovamente in bilico.

Conte potrebbe spingere l’arrivo di un centrocampista con caratteristiche differenti in quella zona di campo. In particolare, Rodrigo De Paul potrebbe essere il profilo giusto, che potrebbe fare al caso di Conte per migliorare ulteriormente la qualità in dribbling e nell’uno contro uno. Le prospettive potrebbero portare uno scambio per il danese.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, ‘sgarbo’ dal Napoli | La richiesta di Spalletti

Calciomercato Inter, Eriksen torna in Premier in cambio di Kanté

Il profilo che Conte sogna ormai dalla scorsa stagione resta quello di N’Golo Kanté, suo assoluto pupillo già al Chelsea. Il mediano potrebbe essere al centro di uno scambio proprio con Eriksen. Entrambi hanno una valutazione sui 45-50 milioni di euro e percepiscono ingaggi simili. Quello del danese si attesta sui 7,5 milioni, mentre il calciatore del Chelsea sugli 8 milioni di euro. Una pista che potrebbe surriscaldarsi nelle prossime settimane sul calciomercato.