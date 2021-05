La Juventus potrebbe dire addio a Leonardo Bonucci con l’eventuale arrivo di Massimiliano Allegri: i dettagli

La Juventus a fine stagione potrebbe riaffidare la panchina a Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano è fermo dall’esonero del 2019 e dopo due anni non esaltanti dei bianconeri, potrebbe tornare a prendere le redini della squadra. Il suo eventuale arrivo rivoluzionerebbe la rosa della squadra, alle prese con la questione dei ‘senatori’ non ancora risolta. Paratici ha inviato un processo di ringiovanimento della rosa già dalla scorsa estate e chi potrebbe salutare è Leonardo Bonucci.

Con Allegri, infatti, Bonucci potrebbe dire addio in caso di offerte, visto che non sarà nella lista degli incedibili del tecnico. La Juventus, così facendo, alleggerirebbe anche il monte ingaggi, visto lo stipendio da 5,5 milioni di euro. Al suo posto potrebbe arrivare Alessio Romagnoli, capitano del Milan che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2022, con Raiola che ha in programma un incontro per Bernardeschi, altro suo assistito. Insomma, Bonucci alla Juve potrebbe aver fatto il suo tempo.