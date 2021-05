La Juventus non smette di lavorare al colpo a parametro zero: arrivano novità importanti dopo l’incontro con Raiola

È una stagione davvero difficile quella che sta vivendo la Juventus, che ha collezionato troppi passi falsi in questi mesi e dopo nove anni consecutivi di vittorie dovrà dire addio al titolo di Serie A. I bianconeri distano ben tredici punti dall’Inter capolista, che a cinque giornate dalla fine è ormai pronta a festeggiare lo scudetto.

La ‘Vecchia Signora’ invece dovrà lottare per raggiungere traguardi meno ambiziosi rispetto a quelli prefissati, come il quarto posto, ma che comunque sono fondamentali per poter guardare al futuro con più ottimismo. La qualificazione in Champions League infatti è imprescindibile per la costruzione di una squadra all’altezza per il futuro.

Calciomercato Juventus, assalto a Donnarumma: arrivano novità dopo l’incontro con Raiola

Mentre la squadra pensa esclusivamente al campo, la società non smette di lavorare sul futuro e arrivano novità importanti per quanto riguarda Gianluigi Donnarumma, che ha un contratto in scadenza a giugno con il Milan ed è seguito ormai da diverso tempo dalla Juventus, che è pronta a un nuovo assalto per il colpo a zero.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, mercoledì scorso ci sarebbe stato un nuovo incontro a Milano tra la società bianconera e Mino Raiola, agente dell’estremo difensore, nel quale quest’ultimo avrebbe abbassato le richieste per il trasferimento.

Il portiere attualmente rossonero, infatti, sarebbe disposto ad accettare una cifra leggermente inferiore di contratto rispetto a quella che chiede attualmente al Milan.