Il calciomercato della Juventus prende forma con largo anticipo sulla riapertura ufficiale della sessione estiva. Novità importanti per il futuro del bomber arrivano direttamente dal suo agente: tutte le big europee ci pensano, arriva l’annuncio

La sfida di domani in casa dell’Udinese per vincere e continuare a sperare nella qualificazione alla prossima Champions League. La Juventus è tuttavia già concentrata sul prossimo calciomercato estivo, con diversi nomi sul taccuino di Paratici: in tal senso, Mino Raiola si sbilancia sul gioiello da tempo tra i sogni bianconeri per il prossimo anno.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus e Inter, ‘sgarbo’ dal Napoli | La richiesta di Spalletti

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus e Milan, svolta e rinnovo | Sfuma il big!

Calciomercato Juventus, Raiola si sbilancia: arriva l’annuncio

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di ‘AS‘, Mino Raiola è tornato a parlare del futuro di uno dei suoi assistiti più ambiti in tutta l’Europa. Si tratta di Erling Haaland per il quale, ormai da mesi, c’è la fila in vista del prossimo calciomercato estivo. L’agente, tra gli altri, di Ibrahimovic e Balotelli ha detto: “Erling è come tutte le stelle, Ibrahimovic o Ronaldo. Il calcio viene prima di tutto, è il centro della sua vita”. Il procuratore ha fatto il punto su quella che pare essere la volontà del Borussia Dortmund: “Ci hanno parlato molto seriamente dicendo ‘noi non lo vendiamo’. Bisogna capire se il loro desiderio esiste fino al 1 settembre. La loro posizione è questa, la mia è che se arriva un’offerta che rende tutti contenti, la metteremo sul piatto”.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

L’addio al club giallonero, nonostante la ferma posizione del Borussia, appare quindi possibile: “La volontà del calciatore vale più duella clausola, quando arriva il Barcellona o il Real Madrid è difficile dire di no. Il PSG sta entrando nel gruppo di grandi, la Juventus c’è sempre stata. Penso che il Real Madrid possa permettersi Haaland. Barcellona? Complicato ma non impossibile”.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, l’attacco al presidente Agnelli | “Plusvalenze poco chiare”

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, addio Ronaldo a una condizione

Situazione dunque in divenire, con la Juventus avvisata per quanto riguarda il bomber che ha fatto innamorare i top club europei: il futuro di Haaland potrebbe essere in Spagna, Real Madrid e Barcellona le società in prima fila.