Calciomercato Milan, rinnovo Kessie | Pronta la sfida tra top club

Il Milan è in trattativa per il rinnovo di contratto di Franck Kessie, ma le cose potrebbero non andare per il verso giusto

Il Milan è in lotta per l’approdo in Champions League per la prossima stagione, ma Paolo Maldini non ha solo il campo a cui pensare insieme a Stefano Pioli. L’allenatore rossonero, infatti, potrebbe perdere diversi calciatori molto importanti, che non hanno ancora rinnovato il contratto. Non solo Donnarumma e Calhanoglu, in scadenza il prossimo 30 giugno, anche pedine fondamentali come Romagnoli e Kessié, in scadenza nel 2022 e in trattativa per rinnovare. E tiene banco il rinnovo dell’ivoriano, con la trattativa ancora in fase di stallo.

Milan, stallo per Kessie

Franck Kessié sta disputando la sua miglior stagione da quand’è al Milan: ha infatti segnato 11 gol in stagione, siglando anche 5 gol. Il suo rendimento è stato decisivo in questi mesi per la posizione della squadra di Pioli. Chiaramente il procuratore ha iniziato a battere cassa, anche per le richieste degli altri elementi della rosa. Un esempio è quello legato a Gigio Donnarumma, con Raiola che chiede 12 milioni a stagione per rinnovare visto l’interesse della Juventus.

Kessié, dunque, per rinnovare il contratto chiede 6 milioni di euro l’anno. Una cifra altissima considerando il momento economico del Milan. In caso di mancato accordo, è pronta la sfida tra PSG e Real Madrid per assicurarsi le prestazioni dell’ivoriano.