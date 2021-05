Il Napoli continua a porre la propria attenzione anche sul calciomercato: occhio al ritorno di fiamma per il colpo sulla trequarti

Corsa Champions League viva più che mai per il Napoli. I partenopei puntano fortemente al ritorno nella massima competizione europea, considerando anche gli investimenti fatti nelle ultime sessioni di mercato. Sarà fondamentale questo traguardo al fine di tornare ai livelli di qualche stagione fa, quando gli azzurri lottavano per lo scudetto con la Juventus e Sarri in panchina. Ma proprio in panchina è probabile arrivi un cambio della guida tecnica in vista dell’estate. Il rapporto tra Gattuso e De Laurentiis è ormai incrinato e, nonostante gli ottimi risultati del gruppo da un po’ di tempo a questa parte, appare difficilmente risanabile. Nel frattempo, si continua a pensare anche alle possibili entrate in sede di calciomercato: occhio al ritorno di fiamma per il centrocampo.

Calciomercato Napoli, ritorno di fiamma per Zaccagni

Il profilo in questione è quello di Mattia Zaccagni. Al Napoli piace molto il trequartista in forza al Verona e segue questa opzione da diverso tempo. Il 25enne, stando a quanto riferisce il portale ‘Todofichajes.com’, sarebbe tornato nei pensieri dei campani – dopo l’interesse nato durante lo scorso inverno – e la prossima estate potrebbe essere il momento giusto per realizzare il trasferimento. Il campionato svolto dal giovane talento è stato senza dubbio di elevatissimo spessore e si è rivelato come una delle sorprese della nostra Serie A.

Ha realizzato, infatti, ben 5 gol e 7 assist in 33 partite tra campionato e Coppa Italia. Numeri alla mano, non si possono non constatare le doti fuori dal comune e le grandissime prospettive di questo gioiello italiano. A giocare a favore del Napoli c’è la scadenza di contratto a giugno 2022. I gialloblù sanno che è arrivato il momento di cederlo: il calciatore è ormai pronto a realizzare il grande salto nella propria carriera e, inoltre, bisogna evitare una controproducente perdita a parametro zero. Gli azzurri sono ottimisti riguardo al possibile colpo e la trattativa potrebbe spingersi – sempre secondo il sito spagnolo – sui 14 milioni di euro. Zaccagni pronto per il grande salto e il Napoli torna in corsa.