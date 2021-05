La Juventus potrebbe tentare lo scambio sul calciomercato per un talento molto interessante proveniente dal Brasile. I dettagli e la pista per arrivare al calciatore

La Juventus a fine stagione probabilmente opererà una vera e propria rivoluzione sul calciomercato a fine stagione. I bianconeri scandagliano diverse piste internazionali, a caccia dei nomi giusti per rinforzare la rosa. Proprio per questo una pista molto interessante proveniente dal Brasile potrebbe fare al caso proprio dei bianconeri. Attenzione, infatti, al profilo di Kaio Jorge. Il super talento del Santos potrebbe arrivare a Torino grazie a uno scambio con un esubero bianconero: di seguito la pista e tutte le ultime novità.

Calciomercato Juventus, pista scambio per Kaio Jorge: Douglas Costa nell’affare ma c’è l’ostacolo

Il futuro di Kaio Jorge potrebbe, infatti, intrecciarsi con quello di un altro calciatore brasiliano. Stiamo parlando di Douglas Costa; il cartellino dell’esterno resta di proprietà bianconera, ma è in scadenza a giugno del 2022. Il giovanissimo attaccante del Santos è in scadenza a dicembre, ma ciò potrebbe non bastare per accelerare lo scambio. Infatti, permangono due ostacoli perché Douglas Costa possa permettere all’operazione di andare a buon fine. Il laterale di proprietà bianconera, infatti, in Brasile vorrebbe accettare solo il Gremio. Inoltre, il suo ingaggio non è facilmente accessibile per i club brasiliani. Guadagna, infatti, 6 milioni di euro a stagione e ciò potrebbe complicare l’affare in maniera decisiva.