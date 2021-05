La Juventus si concentra sul finale di stagione, ma prepara le proprie forze per il calciomercato: assalto a Oblak per la porta

Finale di stagione tutto da scrivere per la Juventus. I bianconeri sono ancora incerti di tornare in Champions League nella prossima stagione. Probabilmente si deciderà tutto all’ultima giornata di campionato. La squadra, perciò, dovrà fare molta attenzione, perché mancare questo obiettivo vorrebbe dire rendersi protagonisti di un clamoroso fallimento. A maggior ragione se non dovesse centrare il traguardo ambito, diversi giocatori potrebbero dire addio. Per questo motivo, la società continua a tenere d’occhio il calciomercato. In particolare, potrebbe tentare l’assalto al top player per la porta. Vediamo i dettagli.

Calciomercato Juventus, addio Szczesny e non solo: assalto a Oblak

Occhio al futuro della rosa della Juventus. Tante prestazioni deludenti da parte di non pochi giocatori, che è possibile diano vita a numerose operazioni di mercato in vista dell’estate. Tra i calciatori in bilico c’è anche Wojciech Szczesny, che in questa stagione non ha dato la sicurezza tra i pali che normalmente ci si aspetta da un giocatore del suo livello. I bianconeri potrebbero, quindi, decidere di tentare l’affondo per il sostituto. Il nome sulla lista di Paratici è quello di Jan Oblak, estremo difensore in forza all’Atletico Madrid.

Non si tratta certamente, però, di un colpo semplice da realizzare. Il classe ’93 è un punto fermo dell’undici di Simeone e il termine del suo contratto è previsto per giugno 2023. La dirigenza juventina, dal canto suo, potrebbe pensare di proporre un importante scambio, inserendo nell’affare anche il cartellino di Merih Demiral oltre a quello del polacco. Seguiremo gli eventuali sviluppi della vicenda, mentre la Juventus riflette sul futuro in porta.