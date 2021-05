Ancora una doppietta decisiva in ottica Champions per Cristiano Ronaldo, ma il suo futuro è ancora in bilico: suggestione a sorpresa con l’intreccio con il big

Cristiano Ronaldo continua a segnare gol importanti per la corsa Champions League. Il campione portoghese ha siglato una doppietta contro l’Udinese ribaltando il risultato alla Dacia Arena. Il futuro dell’ex Real Madrid è ancora in bilico: tutto sarà più chiaro a partire dalle prossime settimane. Le sue prestazioni non sono all’altezza del suo talento, ma è stato ancora una volta decisivo regalando tre punti fondamentali alla compagine guidata da Andrea Pirlo.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: suggestione Ronaldo al Bayern

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” ci sarebbe un’idea suggestiva per quanto riguarda il futuro di Cristiano Ronaldo. Un intreccio con il top player che potrebbe vestire la maglia del Real Madrid: secondo quanto riportato dal sito spagnolo, Robert Lewandowski sarebbe il primo nome della lista di Florentino Perez.

Così, in caso di addio dell’attaccante polacco in direzione capitale spagnola, Cristiano Ronaldo potrebbe sostituirlo alla grande: con un’offerta di circa 25 milioni di euro la Juventus lo lascerebbe anche partire in estate con il suo contratto che scadrà nel giugno 2022 con il club bianconero.

Una suggestione a sorpresa con il Real Madrid pronto a mettere a segno un altro acquisto da urlo per il reparto offensivo. Il campione portoghese sarebbe stato vicino anche ad un possibile ritorno proprio a Madrid, ma Perez avrebbe cambiato completamente idea in vista della prossima stagione.