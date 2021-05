Una corsa trionfale verso il 19esimo scudetto della storia nerazzurra. L’Inter si gode il momento positivo e valuta già le prossime operazioni di calciomercato: in tal senso, occhi sull’ex Serie A che può fare ritorno grazie al sacrificio di Arturo Vidal

L’ennesima vittoria che da un lato ha sancito l’aritmetica retrocessione in B del Crotone, dall’altro ha avvicinato considerevolmente l’Inter al 19 scudetto della storia nerazzurra. La squadra meneghina attende solo di poter festeggiare lo storico traguardo, con Conte riuscito nell’impresa di rompere l’egemonia juventina durata quasi una decade. Dal campo al calciomercato, per la dirigenza interista è tempo di valutazioni: spunta la clamorosa idea di scambio per riportare in Italia l’ex Serie A, Vidal nell’affare.

Calciomercato Inter, assalto in Premier: colpo ‘grazie’ a Vidal

I pensieri dell’Inter sono già rivolti al prossimo anno quando, da campioni d’Italia, i ragazzi di Conte dovranno provare a ripetersi migliorando l’esperienza europea. Ecco dunque che la società nerazzurra valuta i prossimi colpi di calciomercato, con una suggestiva ed intrigante ipotesi direttamente in Premier League. L’Inter mette nel mirino Lucas Torreira, ex Sampdoria attualmente in prestito all’Atletico Madrid e già accostato nello scorso mercato invernale. Per arrivare al centrocampista uruguagio di proprietà dell’Arsenal e valutato non meno di 25 milioni di euro, la società meneghina proverebbe ad inserire nell’affare il cartellino di Arturo Vidal.

Tra infortuni, alti e bassi, il cileno non ha pienamente convinto e a 33 anni può lasciare dopo una sola stagione l’Inter di Conte. La volontà di Torreira è chiara ormai da mesi. Il giocatore vorrebbe approdare al Boca Juniors ma, per stessa ammissione del papà che a ‘Show de Boca’ ha affermato: “Non penso che mio figlio giocherà per l’Arsenal l’anno prossimo, se non sarà al Boca il suo destino sarà in Italia o Francia”.

Un chiaro segnale per l’Inter e non solo: il ritorno in Serie A di Torreira dopo tre stagioni può concretizzare durante la prossima estate. Torreira con l’Atletico Madrid di Simeone non ha brillato: 26 presenze, con 1 rete ed 1 assist vincente in soli 722′ concessigli dal ‘Cholo’.