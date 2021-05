Ancora una sconfitta pesante per la Roma. Dopo il tracollo in Europa League contro il Manchester, Fonseca non riesce più a vincere

Ancora una delusione per la Roma, che non riesce più a vincere. A Marassi Ranieri ingabbia i giallorossi trionfando per due a zero grazie alle reti di Adrien Silva e Jankto: nella ripresa Dzeko ha fallito anche un rigore facendosi ipnotizzare da Audero. Fonseca è ormai sempre più lontano dalla panchina giallorossa dopo l’ennesimo tonfo in campionato. Giovedì ci sarà il ritorno della semifinale di Europa League dopo il 6-2 dell’andata contro il Manchester United.

Il tabellino della sfida

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Damsgaard (80′ Candreva), Thorsby, Adrien Silva (84′ Ekdal), Jankto; Verre (73′ Ramirez); Gabbiadini (73′ Keita). A disposizione: Letica, Yoshida, Regini, Ferrari, Leris, Askildsen, Candreva, La Gumina, Quagliarella. Allenatore: Claudio Ranieri.

Roma (3-4-1-2): Fuzato; Mancini, Smalling, Kumbulla (64′ Ibanez); Bruno Peres, Cristante, Villar (82′ Darboe), Santon (68 Karsdorp); Mkhitaryan; Dzeko, Borja Mayoral (68′ Pastore). A disposizione: Mirante, Farelli, Fazio, Juan Jesus, Reynolds, Ciervo. Allenatore: Paulo Fonseca.

Arbitro: Juan Luca Sacchi di Macerata

Ammoniti: Cristante, Kumbulla, Mancini

Reti: 45′ Adrien Silva, 65′ Jankto.

LA CLASSIFICA DI SERIE A

Inter 82 Atalanta 69 Milan 69 Juventus 69 Napoli 67 Lazio 64* Roma 55 Sassuolo 53 Sampdoria 45 Verona 42

Udinese 39 Bologna 39 Genoa 36 Fiorentina 35 Spezia 34 Cagliari 32 Torino 31** Benevento 31 Parma 20* Crotone 18

* Una partita in meno

** Due partite in meno