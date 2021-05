In attesa di scendere in campo per il big match contro il Milan, in casa Juventus è già tempo di studiare i prossimi colpi di calciomercato. In tal senso, la società torinese pone il suo sguardo nuovamente in Spagna: il top player, falcidiato dagli infortuni, può cambiare aria durante l’estate

Saranno dodici giorni di fuoco quelli che attendono la Juventus di Andrea Pirlo. Il Milan in casa, la trasferta di Sassuolo e poi il big match con l’Inter fresca del titolo di campione d’Italia: vincere giornata dopo giornata per difendere il quarto posto utile alla partecipazione alla prossima Champions League. Dal campo al calciomercato, la società bianconera pone il suo sguardo nella Liga spagnola ed in particolare su uno dei big di Zinedine Zidane: addio al Real Madrid possibile durante la prossima estate.

Calciomercato Juventus, colpaccio dal Real: il big può dire addio

Meno di due mesi alla riapertura del calciomercato estivo che, tuttavia, può entrare nel vivo con largo anticipo sulla sessione che avrà ufficialmente inizio nelle prossime settimane. Tra i club che già si stanno muovendo con maggiore convinzione nel panorama europeo vi sono certamente Juventus e Real Madrid che, dopo aver lavorato spalla a spalla come protagoniste del progetto Superlega (poi naufragato)possono concentrarsi su un possibile affare per luglio.

Nel mirino della Juventus potrebbe tornare Daniel Carvajal, con i bianconeri che da tempo cercano un nuovo rinforzo per la corsia di destra. Lo spagnolo, falcidiato dagli infortuni e fermo a sole 15 presenze con la squadra di Zidane, ha collezionato 1119′ in campo con 4 assist vincenti. Visto anche il contratto in scadenza tra poco più di un anno, il club torinese coglierebbe l’occasione per farsi avanti: Florentino Perez, in tal senso, non chiuderebbe a priori la porta in faccia alla dirigenza bianconera.

Anzi,per circa 20 milioni, il Real potrebbe acconsentire alla clamorosa partenza che, fino a qualche mese fa, pareva assolutamente impensabile per il club di Florentino Perez.