Sono settimane calde per i maggiori campionati d’Europa che sono sempre più vicini alla conclusione. In arrivo i primi verdetti anche se l’attenzione, con largo anticipo sulla prossima sessione estiva, è tutta riservata al calciomercato: arriva la forte risposte dell’amministratore delegato a Mino Raiola, niente super colpo durante l’estate

Mancano diverse settimane alla riapertura del calciomercato estivo ma le big d’Europa stanno già sondando il terreno per i colpi da mettere a segno in vista del prossimo anno. Tra i nomi che spiccano vi è certamente quello di Erling Haaland, assistito da Mino Raiola e che sta stupendo con la maglia del Borussia Dortmund. Proprio dai vertici del club tedesco arrivano parole importanti, dirette proprio all’agente del bomber 20enne.

Calciomercato, futuro Haaland: arriva l’annuncio

Il mondo del calcio, si sa, può riservare continue sorprese soprattutto in ottica calciomercato. Molto probabilmente, però, ciò non accadrà per quanto riguarda il futuro di Erling Haaland. Il talento del Borussia Dortmund, corteggiato da mezza Europa, è destinato a rimanere per almeno un’altra stagione in Bundesliga. L’amministratore delegato del club giallonero Jans-Joachim Watzke ha voluto rispondere a Mino Raiola che, in una recente intervista, si era sbilanciato sulla volontà di trasferire Haaland lontano da Dortmund.

“Conosco Mino Raiola da tempo, può rilasciare interviste tutti i giorni, se vuole. Non mi interessa. Erling Haaland sarà un calciatore del Borussia Dortmund l’anno prossimo”, ha dichiarato Watzke a ‘Sport1’. Sul 20enne norvegese, a segno 37 volte e con 11 assist vincenti in 38 presenze complessive, vi è da tempo il forte interesse delle spagnole: Barcellona e Real Madrid, però, rischiano di dover capitolare e guardare altrove per rinforzare l’attacco.

La posizione del Borussia Dortmund pare, quindi, granitica anche sostenuta dalle parole del ds Kehl: il futuro del 20enne di Leeds potrebbe dunque proseguire in Germania, almeno per un’altra stagione.