Calciomercato Juventus, si lavora per il maxi-affare in attacco: piace Duvan Zapata dell’Atalanta, ipotesi super-scambio con la Dea di Gasperini

In quella che è stata una stagione deludente dal punto di vista realizzativo, la Juventus si interroga sul proprio futuro e sul proprio sistema offensivo. Dopo Ronaldo (capocannoniere con ventisei reti in campionato), il secondo miglior realizzatore della formazione bianconera è fermo a nove: un dato che fa riflettere la dirigenza della Juventus, soprattutto in vista della prossima temporada, dove servirà aggiungere un attaccante di peso e di livello capace di contribuire a suon di reti alla causa bianconera. Diversi, ovviamente, i nomi che ballano nella short-list della Juventus: tra questi, anche il colombiano Duvan Zapata, che con la maglia dell’Atalanta sta impressionando, ormai, per la terza stagione di fila.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, affare con il Liverpool | Scambio e plusvalenza

Calciomercato Juventus, super-scambio con la Dea: Zapata nel mirino

Attenzione, dunque, a quelli che potrebbero essere i futuri scenari di mercato. Con la Juventus a caccia di un centravanti, Duvan Zapata rischia di finire nell’orbita delle strategie bianconere. Strategie che, però, sono limitate da una situazione economica non florida e da una necessità di capitalizzare prima alcune (illustri) cessioni, prima di muoversi con gli affari in entrata.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Romagnoli alla Juve | Big respinto: scambio alla pari!

Per la Juventus, tra i profili da dover monetizzare, anche (e soprattutto) quello di Douglas Costa: il brasiliano è attualmente in prestito al Bayern Monaco, dove però è finito ai margini delle rotazioni di Flick, non incidendo affatto nel suo ritorno in Bundesliga (solo un gol e tre assist per lui, in 643 minuti). Il brasiliano, dalla sua, potrebbe rappresentare per i piemontesi anche un’importante pedina di scambio, in ottica mercato: uno scenario ed un’ipotesi che, dunque, la Juventus proverà a tener conto in caso di assalto a Zapata (valutato 35-40 milioni di euro dall’Atalanta), con il cartellino di Douglas Costa che potrebbe tornare utile ai bianconeri per dimezzare la parte economica da presentare sul tavolo degli orobici.