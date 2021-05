L’allenatore della stella chiude a un possibile trasferimento in qualsiasi squadra l’anno prossimo, anche la Juventus resta al palo

Il colpo che tutti sognano, Juventus in primis, potrebbe sfumare per la prossima finestra di calciomercato. L’annuncio arriva direttamente dal suo allenatore che in un’intervista a ‘Sport1 Doppelpass’ ha spiegato quali sono le intenzioni per il futuro della stella, non dimenticando anche una frecciatina nei confronti del suo agente.

LEGGI ANCHE >>>> ESCLUSIVO | Inter, Boninsegna: “Scudetto vinto un mese fa, Lautaro e Lukaku i protagonisti”

Calciomercato, Kehl sicuro: “Haaland rimane al Borussia Dortmund”

Eh sì, la stella che più di tutte sta illuminando il firmamento del calciomercato è indubbiamente Erling Haaland. L’attaccante norvegese del Borussia Dortmund è corteggiato da praticamente tutte le big d’Europa. Per lui ci sono in pole position Barcellona e Real Madrid, ma anche il Manchester City, il Paris Saint-Germain e la Juventus l’hanno messo nel mirino. E vi diremo di più: hanno ragione. Con 37 gol e 11 assist, il ventenne ha dimostrato che ci sa fare, e parecchio.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Milan, post Pioli | Ritorno clamoroso senza Champions!

A spegnere, però, ogni velleità delle società ci ha pensato il suo allenatore, Sebastian Kehl, che in un’intervista al programma tedesco ‘Sport1 Doppelpass’ ha chiarito ogni dubbio su quale sarà la scelta del suo giocatore: “Erling rimarrà al Borussia la prossima stagione e lui è d’accordo“. Semplice e lapidario, e forse anche un po’ brutale per chi sognava un arrivo in pompa magna del talento norvegese. “Lo vedo tutti i giorni e posso dire che si identifica completamente con il club“, ha continuato il mister.

Qualche contatto tra l’agente, il padre del calciatore e il Barcellona e il Real Madrid effettivamente c’è stato: “Conosciamo molto bene Mino Raiola. Quindi le sue affermazioni non ci sorprendono affatto. Non siamo ingenui e sappiamo che stiamo parlando probabilmente dell’attaccante più pubblicizzato al mondo in questo momento. Per cui è chiaro che le speculazioni non si fermeranno“, ha sottolineato ancora Kehl.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, occasione ‘galactica’ | Addio possibile!

A fermare ulteriormente le trattative c’è anche il costo non proprio a buon mercato di Haaland. Al momento il suo cartellino si aggira intorno ai 150 milioni di euro, che si dimezzeranno l’anno prossimo con l’entrata della clausola rescissoria fissata a 75 milioni (appunto). Le grandi d’Europa, e quindi la Juventus, riusciranno a resistere per un altro anno?