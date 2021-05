Ancora una volta Rafael Leao stecca la partita e le critiche non mancano: ecco il parere dell’opinionista Luca Serafini

Il Milan si prepara alla fase finale del campionato che sarà decisiva per la qualificazione in Champions League e quindi per il destino della stagione. Molti giocatori sono calati nel girone di ritorno e i punti persi hanno condannato i rossoneri ad un declino repentino. Ibrahimovic è mancato spesso e Rebic e Leao non si sono dimostrati, quasi mai, all’altezza.

Il portoghese, in particolare, dopo un inizio di stagione ad alti livelli sembra aver perso la sua brillantezza. Appena 6 gol in 27 presenze ma soprattutto poca incisività durante le partite. Adesso la società potrebbe anche pensare di cederlo per buttarsi a capofitto su Dusan Vlahovic, obiettivo numero uno in attacco.

Calciomercato Milan, Leao non convince: “In campo cammina”

In merito a Rafael Leao si è espresso l’opinionista Luca Serafini a ‘MilanTv’ nel post-partita di Milan-Benevento: “Leao fa vedere in qualche occasione i mezzi tecnici che ha. Nel primo tempo è andato anche a sradicare la palla agli avversari, ma poi nei momenti di difficoltà camminava. Mi ricordo di Chiarugi che era criticato ma non era mai fermo, Leao invece lo vedo che cammina. Eppure nel primo tempo non mi era dispiaciuto. Mi sembrava fosse una partita diversa per lui, ma poi con il passare dei minuti non c’è stato più”.