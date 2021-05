Il Milan è già al lavoro sulle prossime operazioni di calciomercato che, tra entrate ed uscite, potrebbero rivoluzionare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Con il big match contro la Juventus alle porte, la società di via Aldo Rossi in ottica mercato avrebbe già ‘bloccato’ l’arrivo del big dalla Spagna

Una super sfida dal sapore di Champions quella che attende il Milan di Stefano Pioli. All’orizzonte dei rossoneri il big match con la Juventus dell’ex Pirlo, per tentare di sperare in una qualificazione alla massima competizione europea per club che rischia, clamorosamente, di sfumare. Dal campo al calciomercato, sembrerebbero arrivare ottime notizie per la società di via Aldo Rossi che si sarebbe già assicurata un colpo di assoluto spessore direttamente dal Real Madrid: il rinnovo è sempre più lontano.

Calciomercato Milan, colpaccio da Madrid: arriva ‘gratis’

Stando a quanto riportato da ‘AS’, il Milan avrebbe in pugno il cartellino di Lucas Vazquez. Il polivalente talento del Real Madrid è in scadenza a giugno con le ‘Merengues’ e saluterà, con ogni probabilità, il club di Florentino Perez da parametro zero. Vazquez, come riporta il quotidiano spagnolo, avrebbe rifiutato una proposta dall’Atletico Madrid in quanto orientato ad accettare la corte del Milan per la prossima stagione.

AS sostiene come il 26enne si trasferirà quasi sicuramente in rossonero al termine dell’attuale stagione, nella quale complici gli infortuni di Carvajal ha trovato grande spazio anche da terzino destro. Nell’annata che sta per chiudersi, Vazquez (nel mirino anche del PSG) ha collezionato 34 presenze con 2 reti e ben 8 assist vincenti, diventando in assoluto uno dei cardini dello scacchiere tattico di Zinedine Zidane.

Il Real Madrid starebbe ancora valutando la possibilità di proporre il rinnovo a Vazquez su cui, tuttavia, è piombato con forza il club di Elliott per la prossima estate.