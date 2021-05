Juventus, rebus Dybala | Tra campo e rinnovo: i numeri stagionali e tutte le cifre

Focus sul momento di Paulo Dybala, tra campo e rinnovo: ecco i numeri stagionali dell’attaccante della Juventus e tutte le cifre sul mercato

Cristiano Ronaldo salva la Juventus. In una delle peggiori prestazioni stagionali, la squadra di Pirlo si è aggrappata ancora una volta alla sua stella, capace di ribaltare l’Udinese nel giro di pochi minuti. Una vittoria piuttosto pesante per i bianconeri, che si sono riportati in piena zona Champions League nella settimana dello scontro diretto col Milan. Tra le note negative della Dacia Arena c’è sicuramente Paulo Dybala: il numero 10 bianconero non ha mai inciso nei 66 minuti di utilizzo, giocando lontano dalla porta avversaria senza mai concludere. Gol con il Napoli a parte, la ‘Joya’ appare ancora piuttosto lontano dalla condizione migliore e continua a faticare. Ecco il focus su Dybala tra campo e rinnovo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, non rinnova | Il big dirà addio!

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO Bagni: “L’Inter può aprire un ciclo con Conte, Gattuso non rimarrà”

Juventus, ‘grana’ Dybala | Le ultime tra campo e rinnovo: tutti i numeri

L’attaccante argentino ha saltato quasi tre mesi per infortunio, e di fatto tutte le partite decisive della stagione, collezionando solo 4 gol e 2 assist in 22 presenze. Un magrissimo bottino per un giocatore della sua caratura, soprattutto alla luce delle sue medie abituali e in vista di un rinnovo di contratto che continua a non arrivare. Numeri alla mano, Dybala sta vivendo la sua peggior stagione da quando è arrivato in bianconero, il tutto ad un anno dalla scadenza del contratto e con una trattativa per il prolungamento ormai da tempo in stand-by. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, tre cessioni da urlo | Tesoretto per il top player!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio per il talento | Pista in Brasile

Attualmente l’argentino percepisce più di 7 milioni di euro netti l’anno. La sua richiesta per il rinnovo è di almeno 10 milioni. Una cifra piuttosto alta considerando la situazione economica del club e l’ultima stagione del calciatore. Ecco spiegato, dunque, lo stallo tra le parti: non c’è ancora l’intesa economica e la scadenza fissata a giugno 2022 si avvicina. La cessione nel calciomercato estivo, dunque, non è affatto da escludere. Staremo a vedere.