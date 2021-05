Il futuro di Conte all’Inter è ancora in bilico in vista della prossima stagione: clamoroso intreccio di panchine con Allegri

Grandissima festa per l’Inter. I nerazzurri sono riusciti a conquistare il diciannovesimo scudetto della loro storia, grazie al pareggio esterno dell’Atalanta contro il Sassuolo. Portano, quindi, a casa il principale obiettivo stagionale, rompendo l’egemonia lunghissima della Juventus durata ben nove anni. Un traguardo che consentirà ai lombardi di riflettere con più tranquillità in ottica futuro. Possibili comunque, però, alcuni movimenti rilevanti nella prossima finestra di calciomercato, soprattutto considerando i fallimenti europei rimediati nelle ultime due stagioni. In questo senso, bisogna fare molta attenzione alla piega che prenderà il percorso di Antonio Conte. Arrivano importanti novità dalla Spagna: vediamo i dettagli.

Calciomercato Inter, Conte può dire addio: intreccio con Allegri e Juve ‘beffata’

L’Inter ha acquisito grande consapevolezza nei propri mezzi intorno alla metà della stagione. A partire dal secondo girone, infatti, i nerazzurri hanno messo a segno un filotto di undici vittorie consecutive, che si sono rivelate decisive per la conquista del primo posto in classifica. Gran parte del merito è sicuramente del tecnico Conte, che ha saputo valorizzare anche gli elementi inizialmente più in ombra. Nonostante ciò, il futuro dell’allenatore salentino è ancora tutto da vedere, considerando gli scivoloni nella Coppa dalle grandi orecchie e in Europa League accumulati nelle ultime annate.

Bisognerà, poi, capire se la società sarà disposta ad accontentare le importanti richieste della guida tecnica. Possibile, perciò, un addio in estate, che potrebbe dare vita ad un clamoroso intreccio di panchine. Stando a quanto riferisce il portale spagnolo ‘Todofichajes.com’, infatti, la Beneamata potrebbe decidere di puntare su Massimiliano Allegri come sostituto per la panchina. L’eventuale affondo per il toscano rappresenterebbe di fatto una beffa per i rivali storici della Juventus, anche loro sulle tracce dell’ex Milan in caso di addio di Pirlo.

Per Conte, invece, potrebbe esserci la soluzione Real Madrid. Zinedine Zidane non sarebbe pienamente convinto di proseguire il suo percorso con il club di Florentino Perez e, se dovesse salutare, sulla lista dei desideri dei ‘Blancos’ sarebbe presente già il nome dell’ex Chelsea per rimpiazzarlo. Staremo a vedere se ci saranno sviluppi in merito a questo super intreccio di panchine.