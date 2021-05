Bentancur verso l’addio alla Juventus durante la prossima finestra di calciomercato: occhio allo scambio con il Barcellona

La Juventus continua a vivere in un momento di piena incertezza. Oltre all’obiettivo Champions League ancora in bilico, ci saranno da fare molti ragionamenti sul futuro della rosa. Tra i temi più caldi in questo momento troviamo senza dubbio il futuro di Cristiano Ronaldo e di Dybala per quanto riguarda il fronte cessioni. Occhio, però, anche alla decisione sul tecnico Pirlo, che potrebbe dire addio a causa della poca esperienza e dei troppi risultati negativi. La sensazione è che in caso di mancato accesso alla prossima Coppa dalle grandi orecchie potrebbe scattare una vera e propria rivoluzione in casa ‘Vecchia Signora’. Ma anche se dovesse raggiungere l’obiettivo, è possibile avvengano diversi addii. Attenzione, in questo senso, a Rodrigo Bentancur, mentre arrivano importanti novità dalla Spagna. Vediamo i dettagli.

Calciomercato Juventus, addio Bentancur: scambio col Barcellona

Dal campo al calciomercato. La Juventus si prepara alla sfida Champions importantissima – forse decisiva – contro il Milan. Gli uomini di Pirlo dovranno, poi, affrontare l’Inter, che nonostante sia fresca di scudetto rimane comunque un avversario più che tosto. Ma la prossima sessione estiva di trasferimenti è alle porte e la società non può esimersi dal riflettere sul futuro della rosa. In particolare, ci sarebbero novità rilevanti riguardo al futuro di Rodrigo Bentancur.

L’uruguagio ha deluso le aspettative del club bianconero e potrebbe dire addio anche per permettere ai piemontesi di fare cassa e intervenire nel reparto con un grande colpo. Occhio al sostituto del 23enne: stando a quanto riferisce ‘El Chiringuito TV’, Joan Laporta, presidente del Barcellona, avrebbe deciso di mettere sul mercato Sergio Busquets, per via dei problemi finanziari che gli spagnoli stanno vivendo da diverso tempo a questa parte.

Le due dirigenze potrebbero, quindi, approfittare della situazione per realizzare un prezioso e rilevante scambio tra i due cartellini in questione. Si tratterebbe di un affare alla pari sui 40 milioni di euro e garantirebbe importanti plusvalenze a entrambi i club. Il classe ’97 percepisce a stagione 2,5 milioni di euro, mentre lo spagnolo 32enne oltre 9. Per l’ex Boca Juniors, però, si era parlato anche di un affare in Serie A con la Roma . Situazione in divenire, vedremo se Juventus e Barcellona approfondiranno i discorsi riguardo alla possibile operazione.