La Juventus continua a pensare alla prossima stagione dopo l’annata non entusiasmante con Andrea Pirlo: a sorpresa ritorno di fiamma!

La Juventus continua a monitorare il fronte calciomercato in vista della prossima stagione. In base al piazzamento finale la dirigenza bianconera cercherà di programmare con un occhio di riguardo anche per quanto riguarda la questione allenatore. Andrea Pirlo, alla sua prima stagione da tecnico, non è stato protagonista in positivo con i bianconeri che dovranno ancora conquistare un posto tra le prime quattro. Così nelle ultime ore ci sarebbe stato un ritorno di fiamma per il suo possibile sostituto.

Calciomercato Juventus, Inzaghi più Correa: la suggestione

Come svelato dall’edizione odierna de “Il Messaggero” Simone Inzaghi non avrebbe rinnovato ancora con la Lazio con lo stesso Lotito che ha spostato l’appuntamento al termine della stagione. E così sulle tracce dell’allenatore piacentino ci sarebbe sempre l’ombra della Juventus, che dovrà ancora prendere una decisione definitiva su Andrea Pirlo.

Inoltre, l’idea suggestiva sarebbe quella dell’assalto a Correa, autore di quattro gol nelle ultime due sfide contro Milan e Genoa. Il talentuoso giocatore argentino è stato già accostato in passato alla Juventus, ma in caso di addio di Paulo Dybala il club bianconero potrebbe provare così l’acquisto del top player della compagine biancoceleste. Un intreccio interessante proprio con Simone Inzaghi, ormai da tantissimi anni alla guida della formazione capitolina.

Ancora poche settimane, poi tutto sarà più chiaro tra ipotesi di rinnovo e addio immediato per Simone Inzaghi. La Lazio è coinvolta nella corsa Champions con una partita da recuperare contro la Lazio: un rush finale avvincente in Serie A, ma ci sarebbe tanta delusione in casa Juventus dopo una stagione non all’altezza e con il ritorno dello Scudetto all’Inter.