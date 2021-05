Incontro tra Raiola e Laporta per il giovane seguito anche da Juventus e Milan

Il Barcellona sarà una delle grandi protagoniste del calciomercato estivo. Sono tanti i giocatori che il club catalano ha messo nel mirino, in particolare Erling Haaland e Paul Pogba, spinti dal loro procuratore Mino Raiola che vanta un buon rapporto con Joan Laporta. Anche lo stesso Alessio Romagnoli è spinto da Raiola verso il Barcellona, complice la disponibilità del Milan alla sua cessione.

Calciomercato, incontro tra Raiola e Laporta per Malen

C’è però un altro giocatore nel mirino dei blaugrana, approvato anche da Ronald Koeman: si tratta di Donyell Malen che un anno e mezzo fa stava per arrivare, prima di subire un grave infortunio al ginocchio che lo ha tenuto per tanto tempo fuori dal campo. L’attaccante olandese classe ’99 del Psv a soli 22 anni ha messo a segno 25 gol e 9 assist tra tutte le competizioni tanto da essersi guadagnato la stima non solo del Barça ma anche di Liverpool e Borussia Dortmund, come riportato da fonti spagnole che rivelano un incontro tra Laporta e Raiola per il giovane.

Malen è seguito da tempo dalla Juventus ma anche dal Milan, ma il pressing di Koeman per averlo la prossima stagione potrebbe beffare le due big italiane. Il Barcellona sembra destinata ad aggiudicarsi il gioiello olandese ex Ajax.