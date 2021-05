Con l’arrivo di Sarri, il Milan potrebbe guadagnare anche in attacco: ecco l’idea della dirigenza rossonera per il futuro

Con quattro gare alla conclusione del campionato di Serie A, ci sono ben poche certezze. In zona retrocessione, la matematica ha dato per spacciato soltanto il Crotone, mentre nelle zone alte ieri è arrivata la sentenza per l’Inter: è lei la vincitrice dello scudetto. Nel mezzo, dicevamo, ci sono ancora tante incognite, una su tutte la Champions League. Come già detto ieri, il Milan, una delle pretendenti alla qualificazione alla prossima edizione, in caso di mancato approdo nella coppa dalle grandi orecchie, avrebbe pensato a un cambio in panchina, con Maurizio Sarri pronto a subentrare a Stefano Pioli. Non solo, l’allenatore toscano potrebbe portare a Milanello anche una sua vecchia conoscenza durante la prossima finestra di calciomercato.

Calciomercato Milan, clamoroso per il dopo Pioli | Sarri porta Milik

Ebbene sì: Maurizio Sarri, al Milan, non verrebbe da solo, ma il suo arrivo sarebbe perfetto per provare l’assalto al giocatore dell’Olympique Marsiglia Arkadiusz Milik. Il polacco, classe 1994, è in prestito dai francesi dal Napoli, ma la formula scelta dai partenopei prevede che a fine stagione la punta centrale venga riscattata obbligatoriamente per 9 milioni di euro, più 4 di bonus al primo punto conquistato nella stagione successiva. Corteggiatissimo durante l’estate dalla Roma, l’attaccante potrebbe quindi tornare in Italia per 12 milioni di euro, e arrivare proprio alla corte del suo ex allenatore ai tempi dei partenopei.

A proposito dei romani, però, l’arrivo di Sarri e Milik al Milan potrebbe essere anche come un doppio sgarbo proprio a loro. Il toscano è infatti il primo candidato alla successione di Paulo Fonseca, mentre l’attaccante è l’uomo su cui la Roma stava già pensando per il dopo Edin Dzeko, sempre più lontano dalla Capitale.

Tornando invece ai rossoneri, il piano di Paolo Maldini e tutta la dirigenza del Milan sarebbe proprio quello di costruire una squadra all’altezza di competere con le migliori non solo per la Champions League, ma anche per la conquista del titolo. Ma sì, anche tornare nell’Europa che conta conta. Parecchio.