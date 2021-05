Novità importante in casa Roma sul fronte panchina e calciomercato: deciso il futuro di Fonseca, l’annuncio ufficiale del club

È arrivata la decisione definitiva sul futuro di Fonseca. Il tecnico portoghese lascerà la Roma a fine stagione. A comunicarlo è la società giallorossa stessa tramite un annuncio reso noto attraverso i propri canali ufficiali. Fonseca dirà, quindi, addio a seguito dei parecchi risultati deludenti accumulati in questa stagione. Di seguito il comunicato dei capitolini: “L’As Roma comunica che Paulo Fonseca lascerà il Club al termine della stagione. A nome di tutti all’As Roma vorremmo ringraziare Paulo Fonseca per il duro lavoro e la leadership dimostrati in questi anni”.