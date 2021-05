Le formazioni ufficiali del match di Champions League tra il Manchester City di Guardiola e il Paris Saint Germain di Pochettino

Tutto pronto per Manchester City-Paris Saint Germain, sfida valida per il ritorno della fase semifinale di Champions League. Questi gli schieramenti ufficiali delle due squadre, con Guardiola che schiera il trio Mahrez, De Bruyne, Foden dietro la punta Bernardo Silva. Pochettino lascia invece in panchina Mbappè, reduce da infortunio, e lancia Icardi prima punta con Neymar alle spalle.

City (4-2-3-1): Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Zinchenko; Fernandinho, Gundogan; Mahrez, De Bruyne, Foden; Bernardo Silva

PSG (4-2-3-1): K. Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Paredes, Herrera; Di Maria, Verratti, Neymar, Icardi