Il Milan prosegue la programmazione della prossima stagione, pur rimanendo focalizzato sulle ultime uscite in campionato che possono ancora vedere i rossoneri qualificati per le Champions League 2021/22: tiene banco in casa rossonera il futuro di Donnarumma, il destino dell’estremo difensore è più vicino alla svolta

Il big match contro la Juventus per continuare a sperare in un posto utile a qualificarsi alla prossima Champions League. Sarà un finale di stagione teso, complicato, per il Milan di Stefano Pioli che rischia dunque di rimanere fuori dall’Europa che conta. Dal calcio giocato al calciomercato, in casa rossonera a tenere banco ancora una volta è il futuro di Gianluigi Donnarumma. Il portierone rossonero rimane in scadenza il prossimo 30 giugno con il ‘Diavolo’ ma, a quanto pare, la soluzione tra le parti sarebbe più vicina.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus e Milan, doppia beffa | Raiola tratta con il Barcellona

LEGGI ANCHE >>>ESCLUSIVO | Berti: “Inter, prendi De Paul. Milan e Juve? Speriamo fuori dalla Champions”

Calciomercato Milan, rinnovo Donnarumma: spunta la scadenza

Secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset’, il portiere napoletano potrebbe accettare la proposta di rinnovo del Milan già prima dell’inizio di Euro 2021. Con la prima gara dell’Italia fissata all’11 giugno contro la Turchia, c’è dunque da considerare quella del 10 del prossimo mese, la deadline giusta per una scelta definitiva che riguardi il futuro di Donnarumma.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il portiere, per vivere in serenità l’Europeo, potrebbe dunque rinnovare con più di venti giorni d’anticipo sulla scadenza del 30 giugno, accettando un biennale da 8 milioni di euro all’anno. Il Milan e Donnarumma si legherebbero dunque fino al 2023, rimandando di fatto la decisione di un prolungamento che vada oltre l’accordo biennale.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, clamoroso | Sarri più il bomber

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, Pioli rischia senza Champions | Erede: ‘beffa’ all’altra big

Situazione in continuo divenire, con il Milan che farà di tutto per trattenere il portiere prolungandogli (e adeguando) il contratto in vista della prossima stagione: Donnarumma è più vicino a firmare con i rossoneri.