La Juventus sogna il ritorno di Allegri che spingerebbe per l’arrivo di un trequartista di Serie A

Il futuro di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus dipenderà inevitabilmente dalla qualificazione in Champions League. I bianconeri si preparano al rush finale dove incontreranno Milan e Inter e rischiano di rimanere fuori dalle prime 4, considerando anche l’impegno della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta.

Calciomercato Juventus, suggestione Eriksen | Lo chiama Allegri

L’alternativa numero uno in panchina è Massimiliano Allegri che sembrava vicino alla Roma ma la scelta dei giallorossi è ricaduta su José Mourinho. Adesso Allegri sembra destinato a tornare a Torino, ma solo a determinate condizioni. Certamente il tecnico toscano vorrà delle garanzie e soprattutto dei giocatori specifici per il suo gioco, uno di questi è Christian Eriksen.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, nasce la nuova Roma | Quattro colpi per Mourinho

Il centrocampista danese da pesce fuor d’acqua del gruppo nerazzurro è diventato pezzo pregiato della corazzata di Conte che ha trionfato in Serie A con 4 giornate di anticipo. Allegri stima molto l’ex Tottenham e potrebbe convincere la Juventus a puntare su di lui, mettendo sul piatto Demiral e 10 milioni cash visto il prezzo fissato a 40 milioni dall’Inter per il danese. I nerazzurri potrebbero mandare in porto una plusvalenza importante ma allo stesso tempo adesso Eriksen è un elemento fondamentale nella struttura tattica dei campioni d’Italia.