La Juventus lavora per il prossimo calciomercato e potrebbe presto salutare un obiettivo importante: c’è il PSG

È una stagione davvero complicata quella che sta vivendo la Juventus, che in questi mesi ha deluso le attese perdendo in maniera matematica lo scudetto dopo nove anni consecutivi. I bianconeri erano partiti con obiettivi ben diversi ma in questi mesi sono arrivati tanti risultati negativi che hanno compromesso il cammino nelle competizioni più importanti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, il Leicester tenta l’assalto per il terzino | Inter e Juventus al palo

I bianconeri sono stati eliminati anche dalla Champions League con largo anticipo contro il Porto e ora dovranno lottare per qualificarsi alla prossima edizione della massima competizione europea. Nelle ultime quattro giornate bisogna conservare una delle prime quattro posizioni ma la lotta è agguerrita.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Allegri torna e chiede il big dell’Inter | Scambio shock!

Calciomercato Juventus, si allontana Varane: tentativo del PSG

Mentre la squadra è concentrata sul finale di campionato e la gara che assegnerà la Coppa Italia tra due settimane contro l’Atalanta, la società continua a lavorare sul futuro e prepara i colpi da attuare nella prossima stagione. I bianconeri vorrebbero rinforzare la rosa per rialzarsi in maniera definitiva e cercano le occasioni dalle big.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Milan, doppia beffa | Raiola tratta con il Barcellona

Tra queste c’è anche il possibile colpo Raphael Varane, che potrebbe lasciare il Real Madrid in estate. Sul francese però non sembra esserci soltanto la Juventus: secondo quanto riportato da ‘TodoFichajes.com’, infatti, il PSG vorrebbe beffare la ‘Vecchia Signora’ e starebbe lavorando per lo scambio con Marquinhos.

Qualora lo scambio con il Real Madrid dovesse andare in porto, la Juventus perderebbe un obiettivo per la difesa e sarebbe costretta a cercare nuovi nomi importanti.