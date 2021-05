Calciomercato Napoli, occasione in difesa | Montero dalla Spagna

Il Napoli potrebbe sfruttare un’opportunità di mercato per rinforzare la difesa: si tratta di Francisco Montero

Il Napoli è alle prese con una stagione molto altalenante, specialmente nella parte centrale dovuta ai diversi infortuni. A fine stagione lascerà Nikola Maksimovic a parametro zero e servirà un colpo in difesa per il prossimo allenatore, che potrebbe non essere Gattuso. C’è però un campionato da continuare per conquistare la qualificazione in Champions League.

Napoli, opportunità Francisco Montero

Alla redazione di CalciomercatoNews.com, risulta che Francisco Montero tornerà all’Atletico Madrid a fine stagione dopo il prestito al Besiktas. A quel punto, sarà Diego Pablo Simeone a decidere le sorti del difensore. Il portale spagnolo ‘TodoFichajes.com‘ è sicuro che Montero approderà al Napoli: una possibilità che permetterebbe al centrale di crescere e trovare continuità. Il club partenopeo concluderebbe l’affare in prestito con diritto di riscatto.