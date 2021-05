Il Chelsea di Thomas Tuchel batte 2-0 il Real Madrid e vola in finale di Champions League contro il Manchester City

Una vittoria da grande squadra quella messa a segno questa sera dal Chelsea. I ‘Blues’ infatti riescono a superare l’ostacolo Real Madrid nelle due partite delle semifinali di Champions League, pareggiando per 1-1 in Spagna e riuscendo a vincere questa sera a Stamford Bridge per 2-0.

Una partita che sembrava aperta a tutti i risultati vede in realtà una squadra di gran lunga superiore all’altra, e a volare a Istanbul contro il Manchester City sono gli uomini di Thomas Tuchel, che giocherà la seconda finale di Champions League negli ultimi due anni. Decisivi in questa partita di ritorno sono stati i gol di Timo Werner, che deve solo spingere in rete il pallone dopo la traversa di Havertz, e di Mason Mount, servito davanti la porta da Pulisic. Il prossimo 29 maggio dunque la finale della coppa dalle grandi orecchie sarà tutta inglese.

Chelsea-Real Madrid 2-0, i ‘Blues’ colano in finale contro il Manchester City | Tabellino

CHELSEA (3-4-3): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta (88′ James), Jorginho, Kante, Chilwell; Mount (88′ Ziyech), Havertz (94′ Giroud), Werner (67′ Pulisic). A disposizione: Kepa, Caballero, Alonso, Zouma, Pulisic, Abraham. All: Tuchel

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Mendy (63′ Mendy), Ramos, Militao, Nacho; Kroos, Casemiro (76′ Rodrygo), Modric; Hazard (89′ Mariano Diaz), Benzema, Vinicius (63′ Asensio). A disposizione: Lunin, Altube, Odriozola, Gutierrez, Isco, Blanco, Asensio, Marcelo, Allenatore: Zidane.

ARBITRO: Orsato (Italia)

MARCATORI: 28′ Werner, 85′ Mount