Calciomercato Inter Lautaro Martinez

Lautaro Martinez ha parlato del suo futuro a pochi giorni dalla vittoria del suo primo scudetto con l’Inter

A pochi giorni di distanza dalla festa scudetto dell’Inter, uno dei grandi protagonisti, Lautaro Martinez, ha parlato a ‘Espn Argentina’ in merito al suo futuro, dopo essere stato al centro di intrecci di mercato: “Sono stato molto vicino al Barcellona, ne avevo parlato anche con Messi che mi chiedeva come andava la trattativa, niente di più. Per me sarebbe stata una grande opportunità ma loro avevano problemi economici, non è andata in porto e sono rimasto all’Inter”.

“Rimanere all’Inter è stata la scelta giusta visto che poi abbiamo vinto lo scudetto, qualcosa di incredibile vincere un titolo in un club così importante”. La vittoria del titolo porterà con tutta probabilità al rinnovo del contratto, ad un passo dalla concretizzazione. Il ‘Toro’ ha anche sottolineato l’interesse dell’altra big spagnola, il Real Madrid.

Calciomercato Inter, Lautaro: “Concentrato sull’Inter, io e Lukaku ci troviamo a meraviglia”

“Vennero a cercarmi due volte quando giocavo nelle giovanili del Racing, ma io volevo farmi un nome nel calcio argentino e fare il salto in Europa una volta pronto. Se sogno di giocare nel Real? Ci sono 5-6 squadre che oggi sono le migliori al mondo ed è normale sentirsi orgoglioso quando il tuo nome viene affiancato a questi club. Io, però, sono concentrato solo sull’Inter”.

“Sogno un giorno di tornare al Racing, la tifoseria è pazza, appassionata, assomiglia a quella dell’Inter. Milito? Da lui ho imparato moltissimo. Poi Lautaro ha anche parlato del suo partner d’attacco, Romelu Lukaku e del loro rapporto: “Mi piace tantissimo il suo modo di giocare, è una grandissima persona oltre che un grande calciatore. Dentro al campo ci troviamo benissimo”.