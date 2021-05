L’Inter ha puntato l’ex Juventus per il centrocampo: Beppe Marotta lo aveva acquistato nel periodo bianconero e potrebbe fare il bis

I destini di Inter e Juventus potrebbero nuovamente incrociarsi in chiave mercato. Alla luce di una sessione estiva che non permetterà grandi follie economiche, le società dovranno sfruttare le occasioni giuste per rinforzarsi. In particolare l’Inter, neo campione d’Italia, potrebbe mettere gli occhi su un ex Juve, come riportato da ‘Don Diario’.

Calciomercato Inter, occhi su Pjanic | La richiesta del Barcellona

Il giocatore in questione è Miralem Pjanic, in forza al Barcellona dove non è ancora riuscito ad esprimere tutto il suo potenziale. Ronald Koeman non lo vede al centro dei suoi schemi tattici. per questo motivo il club catalano potrebbe decidere di fare cassa mettendolo sul mercato e l’Inter sembrerebbe la prima candidata che parallelamente lavora anche sul colpo De Paul.

L’a.d. nerazzurro Beppe Marotta è un grande estimatore del bosniaco, tanto da aver spinto lui per il suo acquisto dalla Roma ai tempi della Juventus. Il Barcellona è disposta a trattare ma la richiesta è di circa 30 milioni di euro. Inoltre i blaugrana non accetteranno contropartite tecniche e l’Inter dovrà adeguarsi alle richieste degli spagnoli. Antonio Conte accetterebbe volentieri l’arrivo di Pjanic che aumenterebbe il tasso tecnico del centrocampo e colmerebbe l’eventuale cessione di Marcelo Brozovic.