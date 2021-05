Un duello sul campo, domenica sera all’Allianz Stadium, che potrebbe tramutarsi in ottica calciomercato in un asse caldissimo per la prossima estate: due nomi sul piatto, con Juventus, Milan e non solo pronti a mettere in scena un intreccio che regalerebbe ai bianconeri un colpo di assoluto spessore dalla Spagna

Quattro giornate al termine della Serie A che, oltre alle prime retrocessioni (Crotone e Parma) e allo scudetto interista, deve regalare ancora diversi verdetti. A partire dalle tre classificate dietro l’Inter, che avranno la possibilità di partecipare alla prossima Champions League. Sembra difficile, quasi improbabile, che Milan e Juventus possano ambedue ritrovarsi nell’Europa che conta il prossimo anno: lo scontro diretto, tra tre giorni, può sancire un distacco importante in tal senso. Dal calcio giocato al calciomercato, i rossoneri potrebbero servire un assist involontario a Pirlo: spazio all’approdo del big dalla Liga.

Calciomercato Juventus, assist rossonero: colpo ‘grazie’ a Calhanoglu

Hakan Calhanoglu, si sa, è ormai da tempo uno degli obiettivi bianconeri per il prossimo anno. La Juventus ci ha pensato e ci sta pensando, visto che il contratto del fantasista turco con il Milan scadrà tra poco meno di due mesi. Un colpo a zero che, tuttavia, pare destinato a sfumare per la ‘Vecchia Signora’. Su Calhanoglu è infatti pronto a piombare il Barcellona di Koeman che potrebbe rinforzare la trequarti con l’ex Leverkusen. Una beffa, ma fino ad un certo punto, per la società bianconera che proprio dai catalani sarebbe pronta a cogliere una ghiottissima occasione di mercato.

Con il turco alle dipendenze di Koeman, non vi sarebbe più spazio (già adesso è fuori dal progetto del tecnico olandese) per Philippe Coutinho. L’ex Inter, vista la grande concorrenza, ha faticato ad imporsi nella sua seconda esperienza a Barcellona dopo il deludente prestito al Bayern. Ecco che il brasiliano potrebbe essere proposto ai bianconeri proprio dal club di Laporta.

Il 28enne verdeoro, in scadenza nel giugno 2023 con i blaugrana, è attualmente infortunato e potrebbe aver chiuso anzitempo la sua stagione. In questa stagione, l’ex interista ha messo a segno solo 3 reti, con 2 assist in 14 presenze complessive e 792′ in campo.