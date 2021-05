La Juventus non perde di vista il colpo Locatelli per il centrocampo della prossima stagione: spunta la big spagnola

Juventus sul filo del rasoio in questa volata finale di Serie A. La scorsa vittoria contro l’Udinese – arrivata con non poca sofferenza – è stata fondamentale in ottica corsa Champions League, ma per i bianconeri non c’è ancora nulla di certo e non saranno ammessi altri passi falsi nelle successive quattro giornate di campionato. Potrebbe risultare decisivo, inoltre, il prossimo scontro diretto con il Milan, in programma domenica sera. Nel frattempo, la società riflette in sede di calciomercato. Soprattutto in caso di mancata qualificazione alla Coppa dalle grandi orecchie, diversi giocatori potrebbero dire addio a fine stagione. Il club, quindi, continua a monitorare possibili opportunità anche sul fronte acquisti, in particolare per il centrocampo. Un obiettivo in Serie A, però, pare essersi complicato: vediamo i dettagli.

Calciomercato Juventus, sfuma Locatelli: ‘scippo’ dal Barcellona

Il centrocampo è probabilmente il reparto più in difficoltà della rosa della Juventus. Si tratta, infatti, della zona di campo alla quale i bianconeri pare vogliano dare priorità per il grande colpo. Occhio, però, anche a giovani talenti già pronti al grande salto. Uno di questi è senz’altro Manuel Locatelli, mediano in forza al Sassuolo. Un classe ’98 dalle prospettive certamente molto elevate, che ha già fatto vedere cose importanti anche con la Nazionale italiana. In questa stagione ha collezionato 30 gettoni conditi da 3 gol e 2 assist in campionato.

La ‘Vecchia Signora’, però, non è l’unica grande compagine ad aver messo gli occhi sull’ex Milan. Giungono notizie poco rassicuranti dalla Spagna riguardo al possibile colpo. Stando a quanto rivela il quotidiano ‘Mundo Deportivo’, il Barcellona starebbe seriamente pensando al trasferimento del 23enne in estate. I blaugrana avrebbero inserito nella lista dei desideri il centrocampista lombardo, insieme ai profili di Camavinga e Mikel Merino.

Possibile, perciò, l’affondo decisivo durante la prossima sessione di mercato, con il giocatore che ha un contratto in scadenza a giugno 2023. Sicuramente strapparlo al Sassuolo non sarà semplice e servirà un investimento dalla portata rilevante. La Juventus, però, dovrà accelerare le pratiche se vorrà anticipare la concorrenza per Locatelli, che nel frattempo si fa sempre più folta.