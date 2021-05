Sono molti i dubbi su quella che sarà la nuova Juventus della prossima stagione. I bianconeri infatti potrebbero essere oggetto di una rivoluzione totale dal punto di vista tecnico e dirigenziale. L’unica certezza sta nel dover cercare rinforzi di qualità a centrocampo: il nome nuovo potrebbe essere quello di Marcel Sabitzer, cervello del Lipsia lo scorso anno semifinalista in Champions League



Sono settimane decisive per il futuro della Juventus di Andrea Agnelli. I bianconeri infatti, nelle ultime 4 partite di campionato più la finale di Coppa Italia, si giocano gran parte della stagione. Una mancata qualificazione in Champions League nella prossima stagione potrebbe essere un vero problema per gran parte dello staff tecnico e dirigente della società bianconera che andrebbe a subire una clamorosa rivoluzione. Intanto, in attesa, c’è Andrea Pirlo, allenatore della Vecchia Signora, che sta cercando di giocarsi al meglio le sue carte per tentare una conferma che al momento sembra poco plausibile, ma non improbabile con dei buoni risultati.

In vista della sessione di calciomercato della prossima estate invece, la Juventus dovrà per forza di cose cercare colpi in entrata di qualità soprattutto per il centrocampo. Il nome nuovo potrebbe essere quello di Marcel Sabitzer, interno del Lipsia di Julian Nagelsmann, tecnico che al termine della stagione lascerà la società del noto energy drink per sedere sulla panchina del Bayern Monaco come successore del pluirivincente Flick.

Calciomercato Juventus, idea Sabitzer | L’austriaco piace anche a Mourinho!

Marcel Sabitzer potrebbe essere una delle occasioni della prossima estate. Il giocatore austriaco infatti, valutato circa 40 milioni di euro, è in scadenza di contratto nel 2022 ed un addio al Lipsia non sembra essere un’ipotesi da escludere.

Sul talento austriaco, già dai tempi del Tottenham, è forte però anche l’interesse di Josè Mourinho, allenatore portoghese che, da martedì, è diventato ufficialmente il nuovo responsabile tecnico della Roma per la prossima stagione.