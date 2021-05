Il Milan rischia di veder fallire un obiettivo per il centrocampo: un giocatore nel mirino di Maldini è destinato a tornare in Liga dopo una stagione brillante all’Arsenal

Il Milan è chiamato a conquistare un posto nella prossima Champions League in queste ultime giornate di campionato. La qualificazione alla massima competizione europea direzionerà le scelte di mercato del club, ma la sensazione è che la rosa sarà rinforzata a prescindere. Le risorse non abbondano, ma le opportunità non mancano, anche se i rossoneri rischiano di dover fare i conti con un affare destinato a fallire.

Calciomercato Milan, salta il colpo a centrocampo

Tra i reparti da rinforzare c’è il centrocampo, con la dirigenza rossonera che segue da tempo diversi calciatori. Tra questi c’è anche Dani Ceballos, talento classe 1996 in prestito all’Arsenal dal Real Madrid, società con cui ha un contratto sino al 2023. Lo spagnolo è un punto fermo dell’undici di Arteta, come testimoniano le 24 presenze stagionali in Premier League. Il giocatore, però, non è contento, e dovrebbe cambiare squadra in estate.

Secondo quanto riferisce ‘fichajes.net’, non c’è il Milan nel futuro di Ceballos. Il giocatore potrebbe far ritorno in Liga, ma non al Real Madrid, squadra che non ha mai trovato un posto per lui in rosa. Lo spagnolo sembra destinato al Betis Siviglia, società che lo ha fatto debuttare nel calcio dei grandi e con la quale vanta già oltre 100 presenze. I biancoverdi lo hanno messo nel mirino come colpo ‘low cost’ per rimpiazzare la partenza di Fekir.

Calciomercato Milan, Ceballos in Liga

Le parti – riporta il sito spagnolo – avrebbero già trovato un accordo reciproco per chiudere l’affare, dal momento che il Betis trarrebbe vantaggio dall’arrivo di un giocatore della sua caratura, mentre Ceballos potrebbe ritrovare entusiasmo nella piazza in cui è cresciuto. Più volte ha espresso il suo malcontento, lascerà l’Arsenal e la direzione della nuova destinazione sembra portare a Siviglia.