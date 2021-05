Calciomercato Milan, accordo con Maignan | La situazione

Il Milan potrebbe mettere le mani su Maignan del Lille: trovato l’accordo, ecco tutti i dettagli con la situazione Donnarumma

Il Milan è alle prese con diverse situazioni contrattuali da risolvere. E’ sì arrivato il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, ma in fase di stallo c’è quello di Hakan Calhanoglu e soprattutto Gianluigi Donnarumma. Il portiere della nazionale italiana è in scadenza il prossimo 30 giugno e potrebbe andar via a parametro zero alla Juventus, che tra l’altro verrà sfidata domenica all’Allianz Stadium. E dunque, il direttore tecnico Paolo Maldini prova a cautelarsi puntando su un nuovo portiere.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, l’ex ‘salva’ Pirlo e attacca | “Vorrei non andassero in Champions”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, è UFFICIALE | Il top player dice addio!

Milan, accordo con Maignan

Secondo quanto riferito da ‘RMC Sport‘, il Milan ha trovato l’accordo per chiudere con un nuovo portiere: si tratta di Mike Maignan, attualmente al Lille. Con il LOSC è stato trovato un accordo sulla base di 15 milioni di euro che potrebbero diventare 16,5 milioni comprensivi di bonus. Un colpo, però, legato all’addio di Gianluigi Donnarumma. Il portiere italiano resta la prima scelta di Maldini, ma al momento anche per la corsa alla Champions League, resta tutto congelato. Intanto, anche il Borussia Dortmund avrebbe espresso interesse per Donnarumma. E Maignan resta in attesa dopo aver trovato un principio di accordo.