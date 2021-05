Il ritorno in Italia di Mourinho potrebbe far saltare i piani di mercato anche del Milan: il portoghese piomba sull’obiettivo rossonero

Volata finale in Serie A che si infiamma. In queste ultime quattro giornate che rimangono infatti ci sono ancora da stabilire quali saranno le squadre che riusciranno a rientrare tra le prime quattro in classifica e che dunque accederanno alla prossima Champions League. Tra quelle in corsa c’è anche il Milan, che dopo una grande prima parte di stagione è calato nella seconda parte.

Nel frattempo la società milanista è sempre molto attiva sul piano del calciomercato, cercando obiettivi che possano rinforzare la rosa per la prossima stagione. Uno degli obiettivi messi nel mirino è un giovane talento, che però sembrerebbe complicarsi per ‘colpa’ di José Mourinho, nuovo tecnico della Roma. Il tecnico portoghese vorrebbe portare il giovane connazionale nella capitale.

Calciomercato Milan, Mourinho complica i piani: duello per Tiago Tomas

Sempre più vicina la nuova sessione di calciomercato, con i club di Serie A che iniziano a stabilire su quali giocatori bisognerà puntare per la prossima stagione. Il Milan sembrerebbe aver messo nel mirino un giovane talento portoghese, Tiago Tomas, attaccante dello Sporting Clube de Portugal.

Il classe 2002 in questa stagione ha collezionato 36 presenze con i biancoverdi, mettendo a segno 6 gol e 3 assist. Il suo talento ha colpito diversi club internazionali, tra cui appunto il Milan e non solo. Infatti, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘ Todofichajes.com’, sul giovane bomber anche José Mourinho, neo tecnico della Roma dalla prossima stagione, avrebbe messo gli occhi. Dunque si amplia la lista delle pretendenti al talento portoghese, che da tempo vanta l’interesse anche dell’Arsenal. Non sarà facile strapparlo al club portoghese che punta molto su di lui e con cui ha ancora 4 anni di contratto.